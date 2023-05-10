Петербуржцев предупредили о возможном сильном загрязнении воздуха 11 и 12 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по природопользованию Петербурга предупредил жителей города о неблагоприятных метеоусловиях 11 и 12 мая. Сообщение об этом появилось в телеграмм-канале ведомства накануне.

- Неблагоприятные метеоусловия – это сочетание факторов, которые влияют на накопление загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Такими факторами могут быть штиль, слабый ветер, туман и другие, - рассказали в ведомстве.

Из-за такого прогноза предприятия должны сократить выбросы. Также петербуржцам объяснили, что из-за метеоусловий на улицах Северной столицы могут образоваться дымка и легкий смог. Кроме этого, из-за загрязняющих веществ способен появиться неприятный запах.

Предупреждению присвоена первая степень опасности. Это значит, что ожидается рост концентраций примесей в атмосферном воздухе выше предельно-допустимой концентрации.