Без вести пропавшего в сентябре 2022 года мужчину разыскивают в Петербурге

Без вести пропавшего в сентябре 2022 года мужчину разыскивают волонтеры. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Северной столице разыскивают пропавшего без вести 38-летнего мужчину. Как стало известно, он покинул дом 1 сентября 2022 года и спустя девять месяцев его местонахождение по-прежнему неизвестно. Информацию об этом опубликовали сотрудники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в своей группе ВКонтакте.

– Помогите найти человека! Может находиться в вашем городе, – говорится в ориентировке на потерявшегося.

Среди примет в посте о поиске указан рост около 172 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза и черный цвет волос. Как уточнили сотрудники отряда, вероятнее всего, мужчина был одет в черную толстовку, синие джинсы, черную кепку и кроссовки. Любую известную информацию волонтеры попросили сообщать на телефон горячей линии: 8 800 700 54 52 или 112. Кроме того, они также добавили, что требуется помощь добровольцев.