15 000 особей атлантического лосося выпустили в Гладышевском заказнике

15 тысяч особей лосося выпустили в Гладышевском заказнике. Фото: t.me/infoeco_spb

Прямиком с Невского рыбного завода специальным транспортом в Гладышевский заказник доставили целых 15 000 особей атлантического лосося. После рыбу выпустили в дикую природу. Об этом сообщили в комитете по природопользованию Северной столицы.

– Благодаря выпускам рыбы нам удается поддерживать невскую популяцию лосося и расселять молодь жемчужницы европейской, – уточнили в пресс-службе.

К слову, это животное – двустворчатый моллюск, занесенный в Красную книгу города на Неве, Ленобласти и всей России. В ведомстве также отметили, что в границах Гладышевского заказника протекают уникальные реки. Только в них обитает жемчужница европейская.

Ранее spb.kp.ru писала, что в Сестрорецкий заказник вернулись краснокнижные совы. Как стало известно, птицы проходили лечение и реабилитацию. Кстати, в дикую природу выпустили сразу семь особей.