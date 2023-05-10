Прокуратура проверит сброс сточных вод в Ленобласти

Прокуратура проверит сброс сточных вод после заявлений СМИ. Фото: https://t.me/dorogi_47

Накануне в телеграм-канале «Dorogi_lo» появилась информация о зловонных сточных водах, оказавшихся на дорогах Ленобласти. Как выяснилось, ароматы природы и канализации обнаружили местные жители неподалеку от ЖК «Браво». Информация об этом дошла и до всеволожской городской прокуратуры. Там решили устроить внеплановую проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства региона.

– Сейчас правоохранители координируют действия аварийных служб, – уточнили в прокуратуре.

Кроме того, сотрудники ведомства пообещали в ближайшее время выяснить причины, по которым сточные воды оказались на проезжей части в Янино-2. Также добавили, что поспособствуют ликвидации последствий аварии и даже оценят работу органов местного самоуправления.

Ранее spb.kp.ru писала, что трубу прорвало на пересечении Будапештской и Димитрова в Петербурге. Машины по проезжей части перемещались практически вплавь.