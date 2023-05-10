Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2023 18:05

Жилищная инспекция оштрафовала петербуржцев на более 12 млн рублей

Всего за апрель месяц составили 192 протокола
Элеонора КУРЮМОВА
Петербуржцев оштрафовали на более 12 млн рублей.

Петербуржцев оштрафовали на более 12 млн рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За апрель 2023 года в Северной столице Жилищная инспекция рассмотрела 131 административное дело. В связи с этим, жители Петербурга заплатили более 12 миллионов рублей штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Сотрудники ведомства оценили нарушения, указанные в обращениях граждан. Кроме того, они провели 247 надзорных мероприятий, – уточнили в пресс-службе.

По результатам проверок инспекция выписала 192 протокола об административных правонарушениях и выдала 125 предписаний из-за невыполнения обязательных требований жилищного законодательства России.

Напомним, что оштрафовать ведомство может жителей региона, органы местного самоуправления и даже государственной власти. Список полномочий у организации тоже достаточно широкий. Сотрудники контролируют качественное предоставление населению жилищных и коммунальных услуг, а также исполнение требований по использованию и сохранению фонда.