Жилищная инспекция оштрафовала петербуржцев на более 12 млн рублей

Петербуржцев оштрафовали на более 12 млн рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

За апрель 2023 года в Северной столице Жилищная инспекция рассмотрела 131 административное дело. В связи с этим, жители Петербурга заплатили более 12 миллионов рублей штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Сотрудники ведомства оценили нарушения, указанные в обращениях граждан. Кроме того, они провели 247 надзорных мероприятий, – уточнили в пресс-службе.

По результатам проверок инспекция выписала 192 протокола об административных правонарушениях и выдала 125 предписаний из-за невыполнения обязательных требований жилищного законодательства России.

Напомним, что оштрафовать ведомство может жителей региона, органы местного самоуправления и даже государственной власти. Список полномочий у организации тоже достаточно широкий. Сотрудники контролируют качественное предоставление населению жилищных и коммунальных услуг, а также исполнение требований по использованию и сохранению фонда.