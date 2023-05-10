Порт «Бронка» продали московской компании за 10,9 млрд рублей в Петербурге

Терминал передали московскому ООО «НКК-Логистик». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ООО «Феникс» из Северной столицы передал московской компании «НКК-Логистик» местный порт «Бронка». Терминал продали за 10,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК Петербург со ссылкой на «Росимущество».

– Правительство России распорядилось о передаче порта. В свою очередь, Росимущество полностью выполнило поручение в установленные сроки, – цитирует организацию издание.

К слову, в открытых источниках информации о завершении сделки нет. На запросы СМИ ни ООО «Феникс», ни ООО «НКК-Логистик», пока что не ответили. Но сделка, по оценке экспертов, окажется для московской компании весьма выгодной из-за крупных активов бывшего владельца. Так, по последней отчетности они составляют 22,3 миллиарда рублей.

Ранее spb.kp.ru писала, что морской терминал «Бронка» в Северной столице выкупила московская компания. Новый владелец, как стало известно, получил все 100 процентов уставного капитала порта.