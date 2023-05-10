Экс-замначальника полиции Петербурга отправили в колонию на 8,5 лет за взяточничество

Экс-замначальника полиции Петербурга осудили на 8,5 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывшего замначальника отдела УМВД России одного из районов Северной столицы обвинили в получении крупных взяток. За это городской суд приговорил его к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима. Кроме того, осудили и его посредника. Он проведет в местах лишения свободы всего четыре года и шесть месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

– Ровно два года назад обвиняемый получил 150 тысяч рублей от своего подельника за игнорирование нарушений на массовом мероприятии, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Также летом 2021 года осужденный получил суммарно 1,2 миллиона рублей. Как выяснили следователи, 400 из них предназначались его сообщнику как благодарность за посредничество. К слову, экс-полицейского оштрафовали на два миллиона рублей и лишили звания подполковника. Его товарища по преступлению без финансового наказания тоже не оставили: он заплатит штраф в полмиллиона. Приговор в законную силу еще не вступил.