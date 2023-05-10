Льву Адаму из Ленинградского зоопарка исполнилось 17 лет

Льву Адаму исполнилось 17 лет. Фото: t.me/lenzoopark

Царю зверей и Ленинградского зоопарка – льву Адаму – 10 мая исполнилось 17 лет. С этой значимой датой представителя больших котиков поздравили сотрудники учреждения. Имениннику подарили красиво упакованные новые игрушки-канистры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального зоопарка.

– Адам родился в Красноярске. Примерно в шесть месяцев переехал к нам, – рассказали в пресс-службе.

К посту с поздравлениями в социальных сетях учреждения работники прикрепили видео праздничной распаковки. На нем львица Таисия решила опередить неторопливого и вальяжного именинника: она быстро вытащила новенькую тару и ушла в другую часть вольера. Адам же улегся у оставшихся подарков и, кажется, не понял поведения своей подруги. Кстати, за долгую жизнь с Таисией, именинник дважды становился отцом: всего у царской четы родилось шесть львят.