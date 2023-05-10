Административное дело возбудили в отношении МДТ в Петербурге

Административное дело возбудили в отношении МДТ. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Куйбышевский районный суд Северной столицы зарегистрировал административное дело на Академический Малый драматический театр. Как стало известно, в Театре Европы обнаружили нарушение, связанное с санитарно-эпидемиологическим благополучием жителей региона. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Материалы дела переданы судье. К производству пока не приняты, – уточнили в пресс-службе.

На основе статьи, в нарушении которой обвиняется учреждение, в МДТ не соблюдались действующие санитарные правила или не выполнялись противоэпидемические мероприятия. Грозит театру штраф от десяти до 20 тысяч рублей и даже закрытие на срок до девяноста суток.

Ранее spb.kp.ru писала, что МДТ могут закрыть на три месяца из-за найденных Роспотребнадзором нарушений. Кроме того, двери учреждения опечатали из-за решения ведомства после отмены спектаклей с Данилой Козловским.