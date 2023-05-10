Стоимость зимней уборки вырастет до 19 млрд рублей в Петербурге

Стоимость зимней уборки вырастет до 19 млрд рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заботясь об экологии и здоровье жителей Северной столицы, в городе предложили заменить песок на современные реагенты на время зимней уборки. Но это повлечет за собой определенные траты. Так стоимость уборки вырастет примерно на пять миллиардов рублей – до 19 миллиардов. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил председатель комитета по благоустройству Петербурга Василий Пониделко.

– Сегодня дорожные предприятия убирают чуть меньше 60 миллионов квадратных метров за 14 миллиардов, – уточнил глава ведомства.

Как стало известно, в городе на Неве планируют не только сократить, но и полностью отказаться от песка как противогололедного средства. Василий Пониделко также подчеркнул, что в первую очередь сыпучий материал перестанут использовать в центре Петербурга. Но полностью исключить его на пригородных шоссе, мостах, виадуках, по его мнению, будет сложно.