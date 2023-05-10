Без вести пропавшего 19-летнего парня две недели ищут в Петербурге

Без вести пропавшего 19-летнего парня разыскивают две недели. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Северной столице продолжаются поиски 19-летнего парня. Юноша ушел из дома 28 апреля и до сих пор его местоположение не известно. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного-отряда «ЛизаАлерт». В социальных сетях организации уже появилась ориентировка на пропавшего человека.

– Молодой человек может находиться в вашем районе. Просим сообщать любую известную информацию по телефону горячей линии 8 800 700 54 52 или на номер 112, – говорится в посте о поиске.

Среди отличительных примет пропавшего указан высокий рост – около 189 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы и карие глаза. Как сообщили сотрудники отряда, одет юноша был в темную куртку, бордовую кофту, светлые джинсы и светлые кроссовки. При себе у потерявшегося была черная сумка. На связи с неравнодушными также находится инфорг Ася (Кицунэ) 8 921 762 98 52.