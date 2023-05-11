Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 мая 2023 21:31

Человека сбили на Европейском проспекте в Кудрово

На место прибыли сотрудники служб
Элеонора КУРЮМОВА
Человека сбили на Европейском проспекте.

Человека сбили на Европейском проспекте.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Майские праздники в Северной столице завершились, а ДТП, к сожалению, нет. Так, на у дома на Европейском проспекте с сакральным номером 13 сбили человека. По словам очевидцев, пострадавший жив. На видео, записанном кем-то из свидетелей случившегося видно, что на место происшествия уже прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Запись появилась в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

– Вроде жив. Сбил водитель «Форд фокуса» третей серии, – кратко зарезюмировали пользователи.

Подробности и обстоятельства происшествия остаются покрытыми мраком. К слову, пострадавшего пешехода переложили на носилки и погрузили в карету скорой помощи. Пользователи социальной сети, тем временем, отчаянно пытаются рассмотреть на видео, хоть какое-то подобие пешеходного перехода или светофора, а также сочувствуют участникам ДТП.