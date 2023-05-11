Петербуржца госпитализировали в больницу после отравления БАДом с мухомором

Мужчину госпитализировали в больницу после отравления БАДом. Фото: Олег ЗОЛОТО

В НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе накануне поступил мужчина средних лет с необычным отправлением. Причиной плохого самочувствия стали БАДы, в состав которых входит сушеный пантерный мухомор. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

– Пострадавший купил БАД через Интернет, чтобы избавиться от бессонницы. Со слов пациента, в первую неделю препарат благотворно влиял на него. Потом, когда эффект спадал, он увеличивал дозировку, – рассказали в пресс-службе больницы.

После повторного повышения, что-то пошло не так. Скорую вызвала знакомая, а мужчину доставили в НИИ. Там медики поставили диагноз «острое отравление мухоморами». Пациенту промыли желудок и провели детоксикацию. На следующий день мужчине полегчало и он отправился домой. В пресс-службе добавили, что в мухоморах содержатся вещества убивающие клетки нервной системы, а также возбуждающие ее. Поэтому «хороший сон при приеме мухоморов» – это однозначный миф, а бесконтрольно принимать БАДы категорически запрещено.