Безымянные проезды в Московском районе Петербурга получили «космические» названия

Безымянные проезды получили «космические» названия. Фото: www.google.com/maps

Постановление «О присвоении наименований безымянным проездам в Московском районе» накануне подписал губернатор Северной столицы. Решили назвать улицы космической темой из-за связи Московского района с темой освоения и изучения вселенной. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Один из участков от Струве до Орбитальной улицы назвали в честь Георгия Гречко –. уроженца Ленинграда и летчика-космонавта, – уточнили в пресс-службе правительства.

Другому проезду от Струве до Орбитальной улицы дали имя по Пулковскому меридиану, на котором расположена Пулковская обсерватория. Дорогу от Пулковского шоссе до Меридианной улицы прозвали в честь российских астрономов и первых директоров Пулковской обсерватории Василия и Отто Струве. Орбитальная улица, расположившаяся между Пулковским шоссе и Меридианной улицей, получила свое название из-за нахождения на «одной орбите» с Пулковской обсерваторией.