СК России поучаствует в международном юридическом форуме в Петербурге

Представители СК России выступят на юридическом форуме. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Впервые на одиннадцатом международном юридическом форуме в Северной столице пройдет пленарная сессия следственного комитета России. Главная тема – правовое обеспечение национальной безопасности. Основным докладчиком станет председатель комитета Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Сессия состоится на площадке Петербургского юридического форума 11 мая в 14:30, – уточнили в пресс-службе.

Среди участников дискуссии указаны министр юстиции Константин Чуйченко, министр просвещения Сергей Кравцов, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Модерировать мероприятие будет начальник службы выпуска правовых программ ВГТРК Эдуард Петров.

Планируется рассмотреть возможность укрепления суверенитета России, механизмы защиты традиционных ценностей народов страны, а также прав соотечественников за рубежом. Кроме того, участники обсудят процедуру осуждения нацизма и поставят точку в его правовом преследовании.