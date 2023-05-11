Истощенную нерпу поймали у реки Бурной в Ленобласти

Истощенную нерпу поймали у реки Бурной. Фото: vk.com/sealrescue

Еще одну истощенную и уставшую ладожскую нерпочку спасли неравнодушные люди из реки Бурной неподалеку от села Запорожское в Приозерском районе Ленобласти. Измученный тюлененок терпеливо ждал специалистов по спасению ластоногих на дне рыбачьей лодки. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда «Друзей балтийской нерпы».

– Пока дожидалась нас, угощалась свежей, только выловленной корюшкой, которой ее потчевали добрые люди, – рассказали в социальной сети ВКонтакте сотрудники организации.

Видео и фото уставшего малыша вызвали умиление. Но то, с каким упоением нерпенок уплетал рыбу, натолкнуло пользователей на мысль, что вкус и желание жить у ластоногого животного явно сохранился.

Ранее spb.kp.ru писала, что измученного тюленя выхаживают специалисты в Северной столицы. К слову, нерпу весом в 6,5 килограммов привезли с берегов Ладоги.