19-градусное тепло ждет Петербург 11 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается потепление. В четверг, 11 мая 2023 года, в Северной столице температура воздуха поднимется еще выше, а это значит, что черемуха зацветет сильнее и будет излучать свой аромат еще ярче. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей изменится мало, и регион останется под влиянием антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков, - рассказал синоптик.

Днем в Северной столице тепло, до плюс 17-19 градусов, по Ленинградской области от 16 градусов тепла до 21 градуса весенней жары. Ветер все еще западный 3-8 метров в секунду.

В пятницу без изменений: дождей не будет, а температура также поднимется до плюс 19 градусов. Предстоящие выходные окажутся еще на градус потеплее. Поэтому самое время их планировать.