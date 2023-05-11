Средний бюджет на отпуск у жителей Петербурга вырос до 46 тысяч в неделю

У трети петербуржцев нет денег на отпуск Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

У трети жителей Санкт-Петербурга нет денег на отпуск. Об этом 11 мая 2023 года сообщает сервис SuperJob. Так, за год средний бюджет на отпуск у жителей Северной столицы вырос до 45 тысяч на одну неделю. Еще год назад эта сумма равнялась 43 тысячам рублей. А сумма на неделю идеального отпуска на одного человека в городе составляет 155 тысяч рублей.

- Женские запросы скромнее мужских: и для реального, и для идеального отпуска представителям сильного пола нужно больше, чем женщинам. Чем старше респонденты, тем меньше их отпускной бюджет и тем меньше им нужно для отпуска мечты. При этом отпускные запросы ожидаемо растут вместе с уровнем дохода, - сообщает сервис.

Еще больше на отпуск тратят жители Москвы - по 55 тысяч рублей на одного человека за неделю. На втором месте находится Красноярск - 50 тысяч рублей, а на третьем Екатеринбург - 48 тысяч рублей.