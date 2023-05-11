Экс-главу МВД Петербурга Сергея Умнова обвинили в создании ОПГ

Следственный комитет обвинил экс-главу МВД Петербурга в создании ОПГ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет предъявил обвинение бывшему главе МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Сергею Умнову обвинение по делу о взятках по делу МРЭО. Отмечается, что Умнов создал организованную преступную группировку. Об этом 10 мая 2023 года пишет газета "Петербургский дневник".

- Сообщается, что Умнов создал ОПГ для получения взяток за продление с филиалами коммерческих МРЭО договорных отношений под видом пожертвований на счета подконтрольного Фонда содействия программ ГУВД, - пишет издание.

Фонд был создан в 2007 году, а в 2022 году его расформировали. Следствие считает, что за это время руководство филиалов МРЭО перевело в данный фонд более 64 миллионов рублей. Эти деньги тратились на приобретение дорогих автомобилей для сотрудников фонда, а также на праздники для работников полиции.

Напомним, что еще в августе по делу были арестованы три генерала главка Петербурга.