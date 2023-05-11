Праздник корюшки пройдет в Петропавловской крепости

Корюшку даже Петр 1 любит. Фото: Артем КИЛЬКИН

Город окутан свежим ароматом, и это не огурцы. Петербуржцы знают - настал сезон корюшки. В честь любимой ароматной рыбки проходит целый праздник.

Фестиваль корюшки встретит гостей на площадке Петропавловской крепости со стороны Кронверка вдоль Кронверкской куртины, а также Головкина и Меньшикова бастионов.

13 и 14 мая гости праздника смогут насладиться корюшкой, приготовленной по разнообразным рецептам. Рыбу представят в сыром и жареном виде.

Корюшка очень популярная на Северо-Западе еще с древних времен. Старинный город Гдов Псковской области отмечает свое 700-летие в этом году. С этой памятной датой связана развлекательная программа.

Программа гастрономического события пропитана морской тематикой. Посетителей ожидает розыгрыш подарков в конкурсе «Невская рыбка», традиционная акция по выпуску мальков «Зарыбление», мастер-классы по сервировке, спортивная программа по вязанию узлов «Плетем сети», танцы, песни и много веселья.

На празднике весь день будут проходить театральные и музыкальные представления. Специальными гостями фестиваля станут: Эдуард Хиль (младший) и группа «Филармония».

А еще у гостей есть шанс выиграть книгу от издательства «Комсомольская правда». Нужно всего лишь правильно ответить на вопросы. Приходите, будет весело!

Где: Петропавловская крепость

Когда: 13 мая с 10:00 до 20:00 и 14 мая с 10:00 до 19:00

Подготовила: Анна СОЛОВЬЕВА