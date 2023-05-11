Мужчину осудили на пять лет тюрьмы за многолетнее истязание детей в Петербурге

Мужчину осудили за многолетнее истязание детей в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на пять лет тюрьмы осудили мужчину, который на протяжении десяти лет издевался над собственными детьми. С 2012 по 2022 года он избивал дочь и сына, а также постоянно их оскорблял. Об этом 11 мая 2023 года сообщили в Следственном комитете Северной столицы.

- Мужчина, являясь отцом несовершеннолетних дочери, 2008 года рождения и сына, 2010 года рождения в Колпинском районе с января 2012 года по апрель 2022 год, понимая, что дети находятся в беспомощном состоянии в силу своего возраста, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно применял в отношении них физическую силу и насилие путем систематического нанесения последним побоев, причиняющих физическую боль, оскорблял детей, чем причинил им физические и психические страдания, - сообщили в комитете.

Известно, что мужчина работает кузнецом. На него было возбуждено уголовное дело по которому ему назначили наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима.