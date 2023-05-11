Пятеро детей без вести пропали в Петербурге за минувшие сутки

Детей ищут полицейские. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге за сутки без вести пропали пятеро детей. Известно, что исчезнувшим школьникам от 12 до 16 лет. Их ищут в четырех районах Северной столицы. Об этом 11 мая пишет «Мойка 78».

- В Выборгском районе пропал 15-летний семиклассник. Он сбегал и раньше. Стоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, - сообщает издание.

Двое детей не вернулись домой в Невском районе. 16-летний девятиклассник раньше никогда не уходил из дома, а вот 14-летний школьник сбегает не впервые. В Московском районе взволнованные родители ищут 12-летнего сына, который учится во втором классе. Мальчик часто сбегает из дома и состоит на учете.

В Приморском районе Петербурга продолжаются поиски 13-летнего подростка. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и ищут пропавших детей.