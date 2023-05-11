Пенсионерка из Петербурга обварилась в кипятке в ванне и умерла в больнице. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Врачи почти два месяца боролись за жизнь пенсионерки из Петербурга. Женщина обварилась кипятком в собственной ванне. Ее госпитализировали из квартиры на проспекте Королева с ожогами второй степени. Пожилая пациентка обожгла 14 процентов поверхности тела. Об этом 10 мая пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Женщину забрала скорая 15 марта. Пациентке было 64 года. Врачи почти два месяца боролись за жизнь петербурженки, но отказали внутренние органы, - сообщил источник.

Пенсионерка умерла в НИИ скорой помощи 11 мая. Смерть женщины наступила около четырех часов утра. Состояние пациентки осложнилось развитием рожистого воспаления и сепсисом. У нее развилась полиорганная недостаточность. Остановилось сердце. Врачи констатировали смерть.