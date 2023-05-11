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НовостиПроисшествия11 мая 2023 8:35

Мужчина избил и ограбил инвалида в парке Петербурга

Полиция задержала подозреваемого
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Полицейские Московского района задержали подозреваемого в нападении на человека с ограниченными возможностями

Полицейские Московского района задержали подозреваемого в нападении на человека с ограниченными возможностями

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на инвалида напал грабитель. Это произошло днем 10 мая 2023 года, когда 48-летний пенсионер с ограниченными возможностями прогуливался по Пулковкому парку в Московском районе города. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 13:26 часов в полицию области мужчина, который рассказал, что часом ранее на территории Пулковского парка на кольцевой аллее, неизвестный, применив в отношении него физическую силу, похитил принадлежащее ему кольцо, - рассказали в полиции.

Стражи порядка оперативно прибыли на место. Уже спустя 40 минут в парке они задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 39-летний житель Приморского края.

Задержанный доставлен в отдел полиции для разбирательства. По факту было возбуждено уголовное дело. Проводится проверка и устанавливаются детали произошедшего.