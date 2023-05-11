Материнский капитал в Петербурге предложили тратить на образование для женщин

Петербургский маткапитал предлагают разрешить тратить на образование для матерей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге депутаты Законодательного собрания обсуждают возможность расширения возможностей для регионального материнского капитала. Сейчас 194 тысячи рублей маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилого дома, получение ребенком образования или высокотехнологичной медицинской помощи и покупку автомобиля. Однако, как отметил 11 мая 2023 года депутат Денис Четырбок, с 2012 года, как появились сертификаты, ими воспользовались лишь половина семей.

- Буквально на прошлой неделе во время приема жителей поступило предложение разрешить использовать маткапитал для получения образования матерью детей, ведь нередко, находясь в декрете, женщина теряет квалификацию и вынуждена переобучаться на новую специальность, - рассказал парламентарий.

Депутат считает, что при определении перечня, на что можно потратить материнский капитал, необходимо прислушиваться к предложениям самих семей.