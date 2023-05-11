Смольный разработал проект планировки для трамвайной линии от метро «Рыбацкое» в Колпино

Смольный разработал проект планировки для трамвайной линии «Рыбацкое» — Колпино. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный планирует запустить трамваи от станции метро «Рыбацкое» в Колпино. Протяженность трамвайной линии составит примерно километр. Соответствующее постановление сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Документ опубликован на сайте правительства Петербурга.

- Постановление об утверждении проекта планировки с проектом межевания территорий для размещения линейных объектов регионального значения вступит в силу на следующий день после опубликования, - говорится в документе.

Пропускная способность трамвайной линии составит 470 пар вагонов и 25 тысяч человек в сутки. Предполагается, что расчетная интенсивность достигнет 16 пар вагонов в час.

В проекте также идет речь о Советском проспекте, который протянется от переулка Слепушкина до Южной широтной магистрали.