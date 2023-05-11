Цена за шаверму в Петербурге превысила 300 рублей

Средняя цена шавермы в Петербурге превысила 300 рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге средняя цена за шаверму превысила 300 рублей. Летом прошлого года популярное блюдо фаст-фуда стоило порядка 269 рублей. Таким образом, за год шаверма стала дороже на 18 процентов. Об этом 11 мая 2023 года пишет "Деловой Петербург".

- Исследование было проведено на основе цен, которые заявлены в онлайн-сервисах доставки готовой еды и уличных точках по продаже шавермы. В первый сегмент попали 70 заведений, во второй — 30 ларьков, расположенных в Центральном, Петроградском и Приморском районах, - пишет издание.

Самую дешевую шаверму можно найти за 90 рублей. Но за эти деньги можно купить замороженное блюдо в магазине. Цена на свеже приготовленную шаверму начинается от 100 рублей. А вот самая дорогая в Петербурге шаверма оказалась за 990 рублей. В ее составе не привычное мясо, а корюшка.