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НовостиЗдоровье11 мая 2023 9:57

Комздрав рассказал, где в Петербурге можно получить помощь при укусе клеща

В медучреждении удалят клеща и отправят его на лабораторное обследование
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комздрав рассказал, где в Петербурге можно получить помощь при укусе клеща

Комздрав рассказал, где в Петербурге можно получить помощь при укусе клеща

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга опубликовал список медицинских учреждений, куда в 2023 году можно обратиться в случае укуса клеща. Пострадавшие от укусов получат медицинскую помощь, клеща удалят, а также отправят его на лабораторное обследование.

- Комитет по здравоохранению публикует список учреждений по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим от укусов клещей в 2023 году. Там проводится удаление клещей и организовано их лабораторное обследование, - сообщили в комитете.

Напомним, что самостоятельно удалить клеща можно, но делать это надо очень осторожно, чтобы не раздавить насекомое, а также не оторвать тельце от головы. В противном случае можно навредить себе еще больше. Лучше всего сразу обратиться к специалистам.

Узнать полный список мест, где оказывают помощь при укусах можно по ссылке.