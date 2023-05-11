Помещения Апраксина двора выставили на торги в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге выставили на торги помещения Апраксина двора. Общая площадь 28 объектов составляет 16,5 тысяч квадратных метров, а начальная цена годовой арендной платы – 120 миллионов рублей. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе Фонда имущества Петербурга.

- Среди объявленных объектов 3 отдельно стоящих здания и 25 помещений, 80 % которых могут использоваться под торгово-сервисную функцию, - рассказали в ведомстве.

Торги запланированы на 5 июня. Принять в них участие могут и юридические, и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Заключить договор сможет только один участник торгов.

Напомним, в 2022 году Фонд имущества сдал в аренду 54 помещения Апраксина двора. Средняя ставка составила 1000 рублей за один квадратный метр. В год аренда будет обходиться в 149 миллионов рублей.