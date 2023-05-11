18 новых камер заработали на ЗСД в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге на Западном скоростном диаметре заработали 18 новых камер, которые контролируют превышение скорости. Теперь на этой дороге целых 30 стационарных комплексов. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба комитета по информатизации и связи.

- Ввод новых комплексов – один из этапов масштабного проекта по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД. Сейчас во всех районах города работают 989 комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения, - рассказали в пресс-службе ведомства.

945 стационарных комплексов и 44 подвижных комплекса фотовидеофиксации находятся в местах, где чаще всего случаются аварии.

Новые камеры фиксируют превышение скорости и движение грузовиков дальше второй полосы. Водителям напомнили, что по ЗСД можно ездить максимум со скоростью 110 километров в час. На одном участке скорость снижена до 90 километров в час.