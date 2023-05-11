Петербуржец проведет 12 лет в колонии из-за поджога квартиры, где находились дети. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который пытался убить знакомого и двух его детей. В августе 2021 года он поджег в квартире диван и стул, а потом сбежал, закрыв за собой дверь. Все происходило на Дальневосточном проспекте. Преступник был пьян.

- Мужчина и его дети проснулись и смогли через балкон перебраться к соседям. Но пожар причинил значительный материальный ущерб собственнице квартиры, у которой пострадавший снимал жилье, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Огонь уничтожил и имущество пострадавшего: телевизор, два ноутбука и одежду общей стоимостью 336 тысяч рублей.

Преступник признал свою вину, но объяснил, что не хотел убивать друга и двух детей. Собственнице квартиры он выплатил миллион рублей, но возвращать деньги знакомому отказался. Суд назначил ему 12 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.