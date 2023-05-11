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НовостиПроисшествия11 мая 2023 11:01

Суд зарегистрировал дело на петербуржца, стрелявшего в человека на Казанской площади

Пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд зарегистрировал дело на петербуржца, стрелявшего в человека на Казанской площади.

Суд зарегистрировал дело на петербуржца, стрелявшего в человека на Казанской площади.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Куйбышевский районный суд зарегистрировал уголовное дело на мужчину, который в июне прошлого года устроил стрельбу на Казанской площади. Злоумышленник стрелял из сигнальной ракетницы. И причинил здоровью человека тяжкий вред. Оружие он потом выбросил в канал Грибоедова.

- По версии следствия, выстрел был умышленным. Уголовное дело передано судье, но к производству пока не принято, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга 11 мая.

Напомним, происшествие случилось 26 июня около дома на Казанской площади. Мужчина выстрелил не менее одного раза. Сейчас подозреваемый находится под запретом определенных действий. В ближайшее время ему предстоит судебное заседание.