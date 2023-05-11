Пятилетнему мальчику из Петербурга понадобилась помощь полицейских, чтобы снять наручники

Малыша спасали полицейские. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пятилетний мальчик из Приморского района Петербурга нашел в квартире наручники и хотел посмотреть, как они работают. Наручники закрылись, и снять их ребенок самостоятельно не смог. Родители вызвали полицейских. Все произошло в квартире на улице Савушкина днем 11 мая. Об этом сообщает паблик «Дорожный инспектор».

- На место приезжали сотрудники ППСП УМВД по Приморскому району, которые освободили маленького пленника, - говорится в сообщении.

Напомним, накануне суд вынес приговор мужчине, который поджег квартиру, где находились двое детей и их отец. Злоумышленник проведет в колонии 12 лет. Помимо этого, ему пришлось возмещать ущерб за испорченное имущество.