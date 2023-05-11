Количество денег на вкладах и счетах петербуржцев выросло на 7% за год. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Центробанке рассказали, что на вкладах и счетах петербуржцев второй месяц подряд растет количество денег. За год этот показатель увеличился на семь процентов, и на апрель текущего года на банковских счетах жителей города лежали 2,9 триллионов рублей.

- Однако некоторое оживление потребительской активности сигнализирует о том, что склонность жителей Северной столицы к сбережению начала постепенно снижаться, - отметил начальник экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Суслов.

Объем рублевых вкладов за год вырос более чем на 0,4 триллиона рублей. 87 процентов сбережений петербуржцы хранят в рублях. В Центробанке напомнили, что деньги на вкладах застрахованы на 1,4 миллиона рублей, а доходность гарантирована.

Также в финансовом учреждении отметили, что по прогнозам экспертов, в 2024 году денежная годовая инфляция вернется к четырем процентам.