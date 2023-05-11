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НовостиАвто11 мая 2023 11:51

Съезд с КАД Петербурга на Парашютную улицу полностью перекроют 15 мая

Ограничение введут на всю ночь
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют

Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дорожники предупредили автомобилистов Санкт-Петербурга об очередных запланированных ограничениях на дорогах. Так, 15 мая 2023 года на Кольцевой автодороге Северной столицы полностью перекроют съезд на Парашютную улицу. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- В связи с производством работ по монтажу системы водоотвода и кабельной канализации, выполняемых в рамках строительства путепровода над проезжей частью КАД, будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД на Парашютную улицу, - рассказали дорожники.

Ограничение на проезд будет введено в 1:00 ночи и снято в 5:00 часов утра. Такое время выбрано специально, когда поток машин наименее интенсивный и не создаст серьезных проблем на дороге.

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее продумывать все свои пути.