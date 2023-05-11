Арсеналы оружия и боеприпасов нашли у двух жителей Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники уголовного розыска нашли у жителей Ленинградской области целый арсенал оружия и боеприпасов. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали двоих подозреваемых. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

- В квартире 60-летнего мужчины во Всеволожске нашли два пистолета-пулемета, револьвер, пять пистолетов, ракетница, свыше 300 патронов, затвор и приспособление для бесшумной стрельбы и 83 единицы холодного оружия, - рассказала Волк.

Сразу после обыска в квартире пенсионера, полицейским сообщили, что в поселке Ульяновка мужчина также хранит оружие в своем доме. У него изъяли автомат Калашникова, четыре пистолета, револьвер и более 250 патронов.

Возбуждены уголовные дела. Мужчины находятся по подпиской о невыезде. Расследование продолжается, сотрудники правоохранительных органов выясняют, откуда у подозреваемых эти боеприпасы.