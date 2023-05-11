Суд Петербурга не принял дело о санитарных нарушениях в МДТ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Куйбышевский районный суд вернул составителям материалы дела о санитарных нарушениях в Малом драматическом театре. Дело в том, что документы составлены неправильно, поэтому рассмотреть их пока не получится. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- В протоколе говорится, что нарушения создают угрозу жизни и здоровья, но отсутствует конкретика. Не сказано, какие именно нарушения. Поэтому судья принял решение вернуть протокол, - говорится в сообщении.

Напомним, по данным проверки, столовая учреждения была не убрана, на столах хранились косметика и телефоны. Также неправильно хранились продукты и кухонный инвентарь. Сотрудники не поставили необходимые прививки, у некоторых из них не было сертификатов о вакцинации.

Напомним, театр опечатали через некоторое время после того, как были отменены спектакли с участием Данилы Козловского.