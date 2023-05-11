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НовостиПроисшествия11 мая 2023 13:16

Спасатели доставали затонувший автомобиль из водоема в Ленобласти

В машине никого не было
Анастасия НУРАДИЛОВА
Спасатели доставали затонувший автомобиль из водоема в Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

Спасатели доставали затонувший автомобиль из водоема в Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

Сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга доставали из водоема затонувший автомобиль. О находке в ведомство сообщили очевидцы. Специалисты сразу отправились в поселок Свердлова. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Ленинградской области.

- Спасатели помогали доставать машину из воды. В автомобиле никого не было, жертв не обнаружили, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Напомним, в Карелии на заброшенном острове нашли тела мужчины и женщины. По версии следствия, муж зарезал супругу, а потом и сам решил свести счеты с жизнью. Сейчас в деле разбираются сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.