В полиции опровергли жалобу петербурженки, перепутавшей беспилотник с толстой чайкой

Женщина перепутала чайку с беспилотником. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Накануне городские паблики и петербургские СМИ сообщали, что петербурженка вызвала полицейских из-за беспилотника в небе, который на самом деле оказался обычной, но толстой чайкой. Женщина якобы гуляла в парке и испугалась неизвестного летающего объекта. Однако в правоохранительных органах эту информацию опровергли.

- Нам не поступало такого сообщения, - рассказал spb.kp.ru источник в правоохранительных органах.

Напомним, накануне в Ленинградской области упал параплан вместе с пилотом. Мужчина летал над Финским заливом и свалился на берегу около водоема в Сосновом бору. Сейчас он находится в больнице, а параплан уже не спасти – он утонул. Сообщается, что пострадавший упал с 10-метровой высоты.