Мошенники обманывают петербуржцев под видом сотрудников Водоканала

Злоумышленники приходят в квартиры, чтобы якобы установить счетчики. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мошенники приходят в квартиры петербуржцев и представляются сотрудниками Водоканала. Поэтому в предприятии жителям города напомнили, что специалисты не занимаются установкой фильтров очистки воды, счетчиков, отбором проб, а также проверкой труб, которые находятся в квартирах.

- Не стоит сразу открывать дверь якобы сотруднику Водоканала. Сначала нужно узнать его фамилию, имя и цель визита. А потом позвонить на горячую линию 305-09-09, чтобы узнать, есть ли такой сотрудник, - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Петербуржцев попросили предупредить о новом виде мошенничества пожилых людей. Также жителям города напомнили о «Городском мониторинговом центре», который создан для борьбы с мошенниками в сфере ЖКХ. Позвонить туда можно круглосуточно по номеру 004.