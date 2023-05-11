Электрички в Ленобласти начнут переходить на летний режим работы с 22 мая

Электрички изменят режим работы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за роста туристического потока электрички в Ленинградской области раньше, чем обычно, перейдут на летний режим работы. В Балтийском направлении поезда начнут ездить по новому графику уже с 22 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

- Своевременное изменение расписания пригородных поездов, работающих по заказу комитета Ленинградской области по транспорту, а также переход электричек на летний график позволяют удовлетворять запросы жителей с учетом начала теплого сезона, - отметил председатель комитета по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк.

Ранее планировалось, что электрички перейдут на летний график с 28 мая, но позже переход перенесли на шесть дней вперед. В прошлом году пригородные поезда перевезли 46,2 миллиона пассажиров. Это на 9,2 процента больше, чем годом ранее.