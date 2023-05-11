Грузовой поезд насмерть сбил 82-летнюю жительницу Гатчины. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Транспортная полиция проводит проверку после смерти пожилой женщины под поездом в Ленинградской области. Жуткое происшествие случилось около шести часов вечера 10 мая. Грузовой поезд сбил 82-летнюю жительницу Гатчины.

- Женщина переходила железнодорожные пути и проигнорировала запрещающие световые и звуковые сигналы. Экстренное торможение тоже не помогло избежать трагедии. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Сейчас сотрудники Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Специалисты напоминают пассажирам о необходимости соблюдения правил безопасности в зоне движения поездов.