Женщина спасла от смерти привязанную к дереву собаку в Ленобласти. Фото: Скриншот из видео

Неравнодушная женщина спасла брошенную собаку от смерти в деревне Козарево в Ленобласти. Животное привязали к дереву и оставили умирать. Все произошло 10 мая. Рядом проходила жительница деревни, которая не смогла оставить питомца. Об этом пишет Online47.ru.

- Собаку предали, оставили ее одну без еды и воды. Я забрала ее себе. К нам в деревню постоянно привозят и кошек, и собак. Бедная девочка сразу пошла на контакт. Я не понимаю ее жестоких хозяев, - написала спасительница питомца в соцсетях.

Она рассказала, что позже животному построят будку. Собачку назвали Пальмой. Прошлые хозяева не оставили записку с именем питомца. По словам новой хозяйки, Пальма очень умная. Лапу она подала со второго раза, а на имя начала отзываться сразу.