Петербуржцев будут консультировать о службе в армии по контракту по номеру 117. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге появилась новая Служба «117». Позвонив по этому номеру, можно получить информацию о службе в армии на контрактной основе. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба Смольного.

- В 2022 году по этому номеру телефона можно было получить информацию о частичной мобилизации и призыве. Туда обратились более 112 тысяч человек, - сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Также в ведомстве рассказали о новом номере телефона, по которому есть возможность узнать о наличии лекарств. Получить эту информацию можно, позвонив на 246-11-11. Петербуржцам ответит голосовой помощник.

Еще одно нововведение – горячая линия по вопросам начисления компенсаций за жилищно-коммунальные услуги. Для получения консультации нужно обратиться на номер телефона 241-41-41.