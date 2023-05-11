Завершены двухнедельные поиски без вести пропавшего 19-летнего парня в Петербурге

Завершились двухнедельные поиски 19-летнего петербуржца. Фото: vk.com/lizaalert_piter

11 мая успешно завершилась еще одна поисковая операция спасателей из отряда «ЛизаАлерт». В этот раз волонтерам удалось найти 19-летнего жителя Северной столицы. Ранее стало известно, что он ушел из дома 28 апреля и на протяжении двух недель его местоположение оставалось неизвестным. Радостную новость сообщили сотрудники организации в официальном сообществе в социальной сети ВКонтакте.

– Найден. Жив, – рассказали волонтеры.

Слаженность и оперативность работы поисково-спасательного отряда с добровольцами действительно поражает. Только вчерашним вечером в Сети появилась ориентировка на юношу, а спустя лишь сутки его нашли волонтеры. Но обстоятельства исчезновения и возвращения молодого человека, как всегда, остаются тайной из-за этических норм, которые соблюдают сотрудники «ЛизыАлерт».

Ранее spb.kp.ru писала, что без вести пропавшего 19-летнего парня две недели ищут в Петербурге.