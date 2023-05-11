Пенсионерка получит 100 тысяч рублей из-за неубранной наледи в Петербурге

Пенсионерка получит 100 тысяч рублей из-за неубранной наледи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пожилой жительнице Петербурга дорожное предприятие города выплатит 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Как стало известно, иск на дорожную организацию подал прокурор из-за неубранной наледи, на которой пострадала пенсионерка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства Петербурга.

– Сотрудник надзорного органа одного из районов города на Неве обратился в суд, чтобы защитить интересы 81-летней местной жительницы, – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Как выяснилось, в декабре минувшего, 2022 года женщина подскользнулась на наледи и упала возле одного из домов на Детскосельском бульваре в Пушкине. Из-за полученных травм пенсионерке пришлось в течение долго лежать в больнице и восстанавливаться. По итогам разбирательств, суд согласился с обвинением прокуратуры в некачественной уборке территории, находящейся в ведении дорожного предприятия.