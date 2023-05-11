По 75 тысяч рублей получат 13 победителей молодежной премии в Петербурге

По 75 тысяч рублей получат 13 победителей молодежной премии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Постановление о присуждении правительственной «Молодежной премии Санкт-Петербурга» за 2022 год подписал губернатор города Александр Беглов. Так, 13 молодых людей из Северной столицы получат по 75 тысяч рублей за достижения в науке, культуре, искусстве и образовании. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Представители молодежи награждаются ежегодно, начиная с 2002 года. Кроме основных областей, премию получили кандидаты с заслугами в журналистике, гражданско-патриотическом воспитании, спорте, IT и здравоохранении, – уточнили в пресс-службе правительства.

К слову, номинируются на награду все жители Северной столицы, а определяют победителей по множеству критериев. Важной при выборе лауреата становится социальная значимость его деятельности, участие в профессиональных конкурсах, положительная динамика достижений, наличие публикаций в СМИ о них, а также рекомендательных писем от общественных советов и объединений.