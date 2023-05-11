16 точек незаконной торговли закрыли в Центральном районе Петербурга

16 точек незаконной торговли закрыли правоохранители. Фото: Олег ЗОЛОТО

На улицах Петербурга продолжается борьба с незаконным предпринимательством. В этот раз правоохранители нагрянули в Центральный район. Во время планового рейда они обнаружили и закрыли 16 незарегистрированных «лавочек». Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

– Сотрудники правоохранительных органов проинспектировали территорию рядом с площадью Восстания, – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в администрации Центрального района предостерегли жителей города на Неве от приобретения товаров сомнительного качества на улицах культурной столицы. В пресс-службе также попросили не поощрять незаконных предпринимателей. К слову, за нарушение торгового законодательства можно получить штраф от 500 до двух тысяч рублей.

Ранее spb.kp.ru писала, что полицейские задержали 58 иностранцев во время рейдов по рынкам Петербурга. Нарушителей миграционного законодательства отвезли в отдел полиции.