На ПМЮФ заявили о «третьих лицах» в законодательстве об иноагентах. Фото: minjust.gov.ru

Участники Петербургского международного юридического форума обсудили 11 мая появление «Третьих лиц» в законодательстве об иноагентах. О том, что такая инициатива сейчас рассматривается рассказал на одной из сессий мероприятия замминистра юстиции РФ Олег Свириденко.

– Законотворчество в отношении иноагентов продолжается. Мы решили использовать режим профилактики закона. Надеемся, что этот инструмент у Минюста в скором времени появится, – сообщил политик.

Кроме того, Олег Свириденко сообщил, что комитет Госдумы уже поддержал законодательную инициативу. Она коснется тех, кто не признаны иноагентами, но могут влиять на нарушителей законодательства и помогать им. Он также добавил, что эта инициатива поддерживается депутатским корпусом.

По его мнению, она позволит какое-то время предостерегать каналы, транслирующие известных иноагентов. Как сообщил замминистра, если компании не будут соблюдать предписания, уполномоченные органы начнут выписывать штрафы.