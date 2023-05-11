Мемориал участникам Сталинградской битвы из Ленинграда откроют на Мамаевом кургане

В честь ленинградцев, участвовавших в Сталинградской битве, в Волгограде откроют мемориал. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с главой ЗакСа Александром Бельским прибыл в Волгоград. Цель рабочего визита – открытие памятного знака воинам-ленинградцам, павшим в боях за Сталинград. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– В планах также обсудить с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым перспективы взаимодействия между регионами, – уточнили в пресс-службе правительства.

К слову, соглашение о сотрудничестве Петербурга и Волгоградской области подписали в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме. Также глава Северной столицы традиционно встретится с блокадниками, которые сейчас проживают в Волгоградской области.

Как стало известно, вместе с губернатором и спикером Заксобрания в Волгоград прибыли и главы отраслевых комитетов города, руководители предприятий и организаций, туристических компаний.